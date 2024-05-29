اقرأ غدًا بالوفد.. القمة المصرية - الصينية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية فورًا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "القمة المصرية- الصينية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية فورًا".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" و"شي جينبينج" يتفقان على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

جريمة بشعة في سجل الإرهاب الصهيوني.. إعدام المعتقلين الفلسطينيين

تل أبيب تعيد سيناريو أبوغريب الأمريكي وتضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط

رفع سعر رغيف الخبز التمويني إلى 20 قرشًا من يونيو القادم

انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري

"مدبولي": منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية وللصناعات المتوسطة والصغيرة

انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 23,3% في مارس الماضي

الجامعة العربية تدرس خارطة طريق لفتح سوق عربي بمشاركة مصر