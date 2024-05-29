تجهيز كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بانتهاء مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تجهيز كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات للعام الدراسي 2023 / 2024، على مستوى المحافظة، من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين، وهم 22 إستراحة بعدد 2 إستراحة بكل إدارة تعليمية , وعدد 4 إستراحات بإدارة السادات.



يأتي ذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.



ولفت الفولي، إلى أنه كلف مديري الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة، مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات بإدارت ( منوف - الشهداء- تلا - الباجور - سرس الليان )