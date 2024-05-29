الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر لمباراة فيورنتنيا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي

فيورنتنيا وأولمبياكوس
فيورنتنيا وأولمبياكوس

لحظات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي فيورنتينا الايطالي وفريق أولمبياكوس اليوناني في نهائي بطولة دوري المؤتمر الاوروبي.

 

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شاشة بي ان سبورت 1 وتم اسناد مهمة التعليق الصوتي الي المعلق محمد بركات .

لمتابعة البث المباشر لمباراة فيورنتنيا وأولمبياكوس.. إضغط هنا

 

وتأهل فريق فيورنتنيا إلى المباراة النهائية على حساب كلوب بروج البلجيكي بينما صعد أولمبياكوس على حساب أستون فيلا الإنجليزي.

 

وانطلقت بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2021-2022، وتوّج روما الإيطالي بأول ألقابها قبل أن يحصد وست هام الإنجليزي اللقب الثاني في الموسم الماضي.

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