الدكتورة دينا هويدي مديراً عاماً للإدارة العامة لثقافة المرأة لفترة جديدة



بعد عام حافل بالإنجازات، جددت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الثقة فى الدكتورة دينا هويدي مديراً عاماً للادارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة لفترة جديدة.

الدكتورة دينا هويدى

فكر متجدد



الدكتورة دينا هويدي صاحبة فكر متجدد، تبحث دائماً عما يفيد المرأة والمجتمع فى آن واحد، لديها صبر أيوب وعزيمة لا تلين، تعتمد فى طريقة عملها على استراتيجيات راسخة، وحديثة، تقوم عليها وزارة الثقافة، فهى تؤمن إيمانًا تاماً بأن الثقافة هي أحد أهم جسور التواصل، وهي الوسيلة الفعالة لبناء جسور متنوعة بين فتيات وسيدات واْفراد المجتمع.

الدكتورة دينا هويدى

إنجازات الدكتورة دينا هويدي والأداء العالي والمتميز لديها وفريق عملها ترجمه العديد من الملتقيات التى تنوعت ما بين ورش فنية وحرفية وبيئية وإبداعية واكتشاف مواهب، وبرامج تدريبية لإعداد القيادات والكوادر النسائية، ودوائر تثقيفية ولقاءات توعوية من أجل تمكين سيدة المجتمع المرأة المصرية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

الدكتورة دينا هويدى



من ناحيتها عبرت الدكتورة دينا هويدي عن شكرها وامتنانها إلى وزيرة الثقافة عن هذه الثقة الغالية والدعم المستمر.

واضافت: عظيم شكري وتقديري واحترامي للجنة القيادات العليا بالوزارة وعلى رأسها الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على ثقة سيادته ودعمه المستمر.



وكتبت هويدى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:

تم بحمد الله تجديد ثقة معالي وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني في شخصنا المتواضع مديرا عاما للادارة العامة لثقافة المرأة لفترة رئاسة جديدة..

كل الشكر والامتنان لمعاليها على "الثقة" ..

وعظيم شكري وتقديري واحترامي للجنة القيادات العليا بالوزارة وعلى راسها الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على ثقة سيادته ودعمه المستمر.

ولزملائي وزميلاتي في الإدارة العامة لثقافة المرأة والإدارات العامة والمركزية وكافة قطاعات وزارة الثقافة كل الامتنان والتقدير والشكر على الدعم والتعاون فقد كان عاما شاقا مليئا بفضل الله بكثير من الإنجازات والتميز في الأداء ..

فشكرا الف شكر ⚘

ونقول بسم الله توكلنا على الله. دعواتكم بعام جديد بإنجازات اكثر تميزا بحول الله وقوته لخدمة هذا الوطن.

الدكتورة دينا هويدى

الدكتورة دينا هويدي فى سطور

يذكر أن الدكتورة دينا رأفت هويدي هي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة منذ العام ٢٠٢٢، كما تشغل منصب المشرف التنفيذي على البرنامج الرئاسي " أهل مصر" لفئة الفتاة والمرأة في الهيئة منذ العام ٢٠٢٣ وحتى الآن، وتعد المشرف التنفيذي على المشروع الثقافي لتنمية وتطوير قدرات المرأة المصرية في مجتمع بدائل العشوائيات لفئة الفتاة والمرأة منذ العام ٢٠٢٣ وحتى الآن.

وشغلت عدة مناصب أكاديمية مرموقة ومتخصصة خارج مصر ولها العديد من الأنشطة البحثية في مجالات الفنون والعمارة والتصميم المنشورة في مجلات علمية محكمة ذات الفئة المتميزة، بالإضافة إلى المشاركات البحثية في العديد من المؤتمرات المحلية الدولية.

كما حصلت د. دينا رأفت هويدي على الزمالة في التدريس للتعليم العالي من أكاديمية التعليم العالي المتقدمة في إنجلترا في العام ٢٠١٤.

وخلال مسيرتها في المناصب الأكاديمية حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات منها العديد من جوائز التميز في الأداء الأكاديمي والإداري. كما حصدت العديد من التكريمات طوال مسيرتها على مساهماتها في الارتقاء بأداء المؤسسات التي عملت بها لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وكذا خدمة المجتمع.

كما شغلت العديد من المناصب منها رئاسة وعضوية لجان تحكيم لمشاريع ومسابقات تصميم في العديد من المؤسسات الأكاديمية العربية والأجنبية.

تلقت العديد من الدورات لتطوير الأداء .

وتعد د. دينا هويدي أحد خريجات البرنامج الوطني لتأهيل القيادات النسائية " الدفعة الثانية" البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة وإدارة التدريب في الإتحاد الأوروبي والذي استمر لمدة عام من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٤.

وتمتلك د. دينا رأفت هويدي خبرة واسعة في إدارة المشاريع والبرامج الثقافية والفنية والإبداعية، حيث قامت بالتنظيم والإشراف على العديد من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون في المجتمع. كتنظيمها للعديد من الصالونات الثقافية والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الأفكار بين المثقفين والمبدعين والجمهور. كما تقوم بتنظيم العديد من الأسابيع الثقافية التي تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ هذا الوطن لتعزيز قيم الولاد والانتماء.

كما قامت بالتنظيم والإشراف على العديد من ورش العمل والملتقيات التي تهدف إلى تمكين الفتيات والسيدات اقتصادياً واجتماعياً وإبداعياً من التعبير عن أنفسهن بشكل إيجابي وإبداعي وساهمت بهذه البرامج في تحقيق استقلالية المادية للعديد من الفتيات والسيدات خريجات الملتقيات التي تقوم الإدارة بتنفيذها مما ساهم في خلق فرص عمل لهن لمحاربة البطالة. وقد أطلقت العديد من المبادرات التي تركز على تعزيز القيم الإيجابية مثل التسامح، التعاون، والاحترام من خلال الأنشطة الثقافية والفنية.

وتسعى د. دينا هويدي إلى مواصلة جهود الإدارة العامة لثقافة المرأة في نشر الثقافة والفنون وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. وتطمح إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية على المستويين المحلي والدولي، بهدف بناء مجتمع ثقافي مبدع.

