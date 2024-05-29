-نهاية مروعة لعارضة أزياء تحت القضبان.. بسبب صورة (تفاصيل)

في حادث مروع وأليم لقت عارضة أزياء فنزويلية حتفها تحت عجلات القطار السريع أثناء خضوعها لجلسة تصوير في موطنها المكسيك وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وكان لهوس سينثيا نايلي هيغاريدا بيرميغو بالتصوير هو المسبب لوفاتها بتلك الطريقة الشنيعة حيث كانت الفنانة البالغة من العمر 30 عاما، تحاول التقاط صورة والقطار السريع خلفها، إلا أن الأمر انتهى بها للانزلاق تحت قضبان القطار.

وقام فريقها باستدعاء الإسعاف على الفور للموقع إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ سينثيا نايلي حيث فارقت الحياة على الفور، فيما قامت الشرطة الجنائية بجمع إفادات الشهود، الذين شاركوا في جلسة التصوير.

تصريح المدعي العام

من جانبه، قال المدعي العام بولاية خاليسكو، خواكين مينديز رويز، إنه بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، كانت الضحية تشارك في جلسة تصوير مع شخص استجوبناه وبعض الشهود الآخرين في مكان الحادث.

وأضاف "كل شيء يشير إلى أنه كان حادثا لقد اقتربت كثيرا من القطار في أثناء مروره، وعلى ما يبدو، علق جزء من ثيابها بالقطار المسرع".