ضبط زوجان بتهمة التسول بأطفالهم ال5 وايداعهم في دار رعاية بالمنوفية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بالقبض على عاطل وزوجته بتهمة التسول، في الشوارع ومضايقة المواطنين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية جاءت عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، بالقبض على عاطل وزوجته بتهمة التسول.

وأمرت جهات التحقيق حبس زوجان وإيداع 5 أطفال إحدى دور الرعاية بعد ضبطهم بتهمة التسول بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت مباحث قسم منوف ضبطت زوج وزوجته بتهمة التسول بخمسة من الأطفال في شوارع منوف، بعد بلاغات وصلت لقسم الشرطة.



حبس زوجان وإيداع 5 أطفال دار رعاية بالمنوفية

وضبط المتهم س، ب 49 عاما، مقيم بندر منوف تبين أنه متعدد الزواج ونتج عن تلك الزيجات 5 أطفال يتسول بهم مع زوجته الحالية ن، ط البالغة من العمر 23 عاما وتعد الزوجة الخامسة للمتهم الأول.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.