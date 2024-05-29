كل العيون على رفح.. من لا يعلم سيعلم |صورة تضامنية تغزو العالم

اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي ولا سيما موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام حملة قوية تتضمن صورة صممها شاب ماليزي بالذكاء الاصطناعي، تضمانًا مع أهل غزة بعد محرقة الخيام التي نفذها جيش الإحتلال الإسرائلي بغدر على مواطني الأرض في مكان نزوحم بـ"رفح".

وتظهر الصورة صحراء شاسعة تقام عليها أعداد كبيرة من الخيام المتقرابة وكُتب عليها " All eyes on Rafah" ، وتفاعل مع الصورة الملايين من الأشخاص حول العالم إذ وصل انتشار الصورة إلى ما يزيد عن 40 مليون شخص، كما تمت مشاركتها من قبل المشاهير العرب والأجانب وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليومين الماضيين، في قصف إسرائيلي لخيام النازحين شمال غربي رفح.

محرقة الخيام برفح

وكان جيش الإحتلال الصهيوني قد شن هجومًا شنيعًا على رفح حيث يوجد 1.4 مليون مدني فلسطيني نزحوا إليها بناءًا على أوامر إسرائلية بالإخلاء والتوجه لهذه البقعة الآمنة كما زعموا.

ولقي الهجوم ردود فعل واسعة، إذ عبر العديد من الزعماء ورؤساء الدول ومنظمات دولية عن إدانتهم وحزنهم من مشاهد قصف الخيام، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الغارة الجوية على مخيم رفح كانت "خطأ مأساوياً"، مؤكداً تشكيل تحقيق في الحادثة.

أغنية كل العيون على رفح

وبالتزامن مع إنتشار الصورة التضامنية قامت المغنية الإيرلندية “ كلير ساندز ”بتأليف أغنية بعنوان "كل العيون على رفح"، تدعو فيها السياسين لوقف أي أعمال هجومية على المدينة.

وقالت ساندز “أرسلوا لساستكم، اخرجوا إلى الشوارع، قاطعوا المنتجات الإسرائيلية، قاطعوا يوروفيجن، شاركوا الأصوات الفلسطينية وثقافتهم وموسيقاهم وأشعارهم”.

سبب الإنتشار الواسع للصورة

أكد مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي فيه حديثة لـ بس بي سي أن الصورة هي واحدة من الصور الأكثر انتشار والتي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضح إنه من خلال وضع نص في الصور نفسها، فإن ذلك يساعد في التحايل على بعض عمليات الإشراف الآلي على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار "أنها صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا يوجد فيها أي شيء خطير أو مثير للجدل على نطاق واسع".

الفنانين يتضامنون مع أحداث رفح

وتضامن الفنانين مع هذه الحملة بصورة مؤثرة على للغاية ، وكان أبرزهم مغني البوب ريكي مارتن والممثلة التركية توبا بويوك أوستون وهاندا ارتشيل والممثلة الهندية بريانكا شوبرا وسونام كابور والممثلة السورية كندة علوش، وعارضة الأزياء جيجي حديد بالإضافة إلى عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي.