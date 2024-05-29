رئيس الأركان الاسرائيلي في رفح: تفكيك حماس مهمة وطنية لإسرائيل
أجرى رئيس الأركان الاسرائيلي حليفي، جولة ميدانية في منطقة رفح مع قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 162 وقادة آخرين.
وقال حاليفي في بيانا نشره الجيش الإسرائيلي: نحن هنا لعدة أسباب، هذا هو اللواء الأخير الذي بقي لحماس مع كامل قدراته ولذلك نريد تفكيك لواء رفح.
واضاف البيان: نحن سنعمق الإنجاز وسندفع حماس إلى أماكن منخفضة جدا وهذا الأمر يتطلب الإصرار والمهنية والقيم حيث يعتبر تفكيك حماس تمامًا مهمة وطنية لدولة اسرائيل، وأنتم تتقدمون وهناك انجازات كبيرة جدا.