الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الأركان الاسرائيلي في رفح: تفكيك حماس مهمة وطنية لإسرائيل

رئيس الأركان الاسرائيلي
رئيس الأركان الاسرائيلي حليفي جنوده

أجرى رئيس الأركان الاسرائيلي حليفي، جولة ميدانية في منطقة رفح مع قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 162 وقادة آخرين.

وقال حاليفي في بيانا نشره الجيش الإسرائيلي: نحن هنا لعدة أسباب، هذا هو اللواء الأخير الذي بقي لحماس مع كامل قدراته ولذلك نريد تفكيك لواء رفح.
واضاف البيان:  نحن سنعمق الإنجاز وسندفع حماس إلى أماكن منخفضة جدا وهذا الأمر يتطلب الإصرار والمهنية والقيم حيث يعتبر تفكيك حماس تمامًا مهمة وطنية لدولة اسرائيل، وأنتم تتقدمون وهناك انجازات كبيرة جدا.

مواد متعلقة

الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب

حزب الله لسكان مستوطنات الشمال: لن نترك لكم بيوتا لتعودوا إليها

عاجل.. الأركان الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مروحية الرئيس 

عاجل.. حدث أمني في رفح ومروحيات الاحتلال تنقل مصابين

شهداء الأقصى تعلن شن نشاطا عسكريا 24 ساعة على مستوطنات العدو بطولكرم

الحوثيون يعلنون استهداف سفن بالبحر الأحمر والمتوسط لانتهاكها حظر الوصول لموانئ الاحتلال

القسام: حاولنا أسر جندي في رفح فقتله جيشه

رفع العلم واحتفل في الشارع.. معلومات عن النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو
الجريدة الورقية