محافظ الغربية يبحث سبل التعاون مع رئيس الشركة الوطنية للأسمنت

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اللواء اركان حرب مهندس محمد عمرو جمال زيان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

وبحث الدكتور طارق رحمي واللواء محمد عمرو زيان سبل التعاون المشترك بين المحافظة والشركة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية مشتركة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية مواردها.

وعلى صعيد آخر عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم ، اجتماعا مع لجنة الاشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الاعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي ، جاء ذلك عقب جولته مساء امس للاطمئنان على سير الاعمال بالمركز .

وناقش المحافظ، واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع والذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 م2، ووصلت نسبة التنفيذ به الى 60% .

وأشار المحافظ، الى ان المركز يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية ، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية، كما سيتم ضم خدمات أخرى، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المركز الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنه كل الخدمات للتيسير على المواطنين، مشيرا الى ان موقع المركز متميز وعلى طريق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد افتتاحه.