ختام دورة حازم عبد الوهاب للصحفيين والإعلاميين الافارقة

صوت مصر صوت أفريقيا

اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية للإعلاميين والصحفيين الأفارقة، بعنوان "صوت مصر صوت أفريقيا" والتي نظمتها مبادرة أفروميديا، تحت رعاية مكتب الاتحاد الافريقي بالقاهرة، حيث امتدت على مدار ثلاث أيام في الفترة ما بين ٢٦ حتي ٢٨ مايو الجاري ٢٠٢٤ بنقابة الصحفيين المصريين.

مبادرة أفروميديا

هذا وقد جاءت الدورة التدريبية بهدف تطوير قدرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة غير المصريين المقيمين في مصر من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتضمنت نحو سبعة ورش تدريبية حول أساسيات الصحافة الاستقصائية، صحافة الموبايل، تدقيق المعلومات، الذكاء الاصطناعي، صحافة البيانات، صورة أفريقيا في الإعلام الدولي، بالإضافة إلى تناول الدور النقابي في تحقيق مصالح الصحفيين.

كما استهدفت الدورة التدريبية عدد كبير من الصحفيين الأفارقة المقيمين بمصر، وخاصة السودانيين، حيث وصل عددهم إلى ٦٠صحفي، ظهرت احترافيتهم ووعيهم خلال تفاعلهم في المحاضرات والحلقات النقاشية وورش العمل علي مدار الدورة التدريبية.

وقدّم الدورة نخبة من أبرز المحاضرين في مجال الصحافة والإعلام من بينهم الكاتب الصحفي هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين المصريين، والدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، والصحفي محمد زيدان والصحفي أسامة الديب والصحفي أحمد عاشور، فضلا عن الصحفية إيمان الوراقي، والصحفية مها صلاح الدين.

وفي سياق متصل خرجت الدورة بالعديد من التوصيات القيمة، من أبرزها تعزيز التواصل الوثيق مع نقابة الصحافيين المصريين من خلال مبادرة أفروميديا، مواصلة دعمها في تخصيص منح تدريبية للإعلاميين والصحافيين الأفارقة لتطوير مهاراتهم المهنية. كما تضمنت التوصيات تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، وإنشاء شبكة تواصل بين الإعلاميين الأفارقة في مصر لتبادل الخبرات، وعقد لقاءات دورية بينهم، بالاضافة إلي التوصية بتنظيم زيارات ميدانية لتعريفهم بالمؤسسات الإعلامية والسياحية والأثرية المصرية.

وفي هذا السياق كرّمت مبادرة أفروميديا عدد من الشخصيات البارزة في العمل الأفريقي على رأسهم اسم الإذاعي الراحل حازم عبدالوهاب مدير عام الإذاعات الأفريقية الموجهة وتسلّمتها أسرته، بالاضافة إلي تكريم الدكتور محمد عبدالكريم الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الأفريقية، والصحفية رندا خالد مسؤول الملف الأفريقي ببوابة الوفد.

ومن جانبه أشار حسن غزالي الناشط الدولي ومؤسس مبادرة أفروميديا، أن الدورة التدريبية انطلقت تزامناً مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية واحتفالات اليوم العالمي للصحافة، لافتاً إلي أنها تحمل اسم الإذاعي الكبير الراحل حازم عبد الوهاب مدير عام الإذاعات الأفريقية الموجهة عرفاناً لنزاهته المهنية ودماثة خلقه ودعمه اللامحدود ليس فقط لدراسي اللغة السواحيلية بل والافارقة الدارسين بمصر.

وأضاف غزالي أن الفقيد حازم عبد الوهاب استطاع فهم واستيعاب المنهج والميراث التاريخي التحرري التوعوي لدور اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في تشكيل صورة الدولة المصرية في المخيلة الأفريقية، فضلاً عن اتقانه للغة السواحيلية واستثمر علمه بها في ترجمة تفسير القرآن الكريم كاملاً فكان هذا هو آخر أعماله ومسك ختام رحلته في الإذاعات الموجهة.

وفي سياق متصل أكد الكاتب الصحفي هشام يونس على متانة العلاقة بين الاعلاميين المصريين وباقي الاعلاميين والصحفيين الأفارقة وبالاخص السودانيين ووجه الشكر الي مبادرة أفروميديا لمساهمتها في دعم وتأهيل وبناء قدرات الصحفيين الأفارقة واستعدادها لتقديم العون للصحفيين السودانيين المتأثرين بالحرب في عدد من القضايا، كما شارك في تكريم أسرة الراحل الاعلامي حازم عبد الوهاب، وتسليم الشهادات للجنة الأكاديمية لافروميديا والقائمين على التدريب، والمتدربين.

وأشاد الصحفي عبود عبد الرحيم ممثل الوفد السوداني بجهود مبادرة آفروميديا في تنظيم الدورة وثمّن دعم نقابة الصحفيين المصريين لاستضافتها، وقدم جزيل الشكر لمكتب القاهرة للاتحاد الأفريقي على رعايته الكريمة، مؤكداً أن الاساتذة والخبراء قدموا خلاصة أفكارهم لتطوير مهارات الزملاء الصحفيين في مجالات الاعلام والصحافة المختلفة وأضافوا لهم معرفة كبيرة تساعدهم في تجويد أداء المهنة، وطالب آفروميديا بالمزيد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الشركاء لتطوير القدرات للصحفيين الافارقة المقيمين بمصر، وفي ختام حديثه أثنى على فريق عمل مبادرة آفروميديا.

وتجدر الإشارة أن مبادرة أفروميديا هي إحدى مبادرات شبكة التضامن العالمي، أسسها الباحث الأنثروبولوجي حسن غزالي في فبراير ٢٠٢١، وصل عدد مستفيدي برامجها وفعالياتها حتى الآن نحو ٥٦٠ ، من نحو ٣٧ دولة أفريقية، بجهود ذاتية، وتقدم فرص مجانية تماماً، وتسعى أن تكون جسراً إعلامياً بين الشعب المصري وباقي الشعوب الافريقية الشقيقة.