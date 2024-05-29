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الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب حزب الله لسكان مستوطنات الشمال: لن نترك لكم بيوتا لتعودوا إليها
الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله لسكان مستوطنات الشمال: لن نترك لكم بيوتا لتعودوا إليها

بوابة الوفد الإلكترونية

افادت قناة "كان" العبرية، بأن رؤساء سلطات وسكان في مستوطنات الشمال، تلقوا رسائلاً عبر الواتساب من رقم يظهر فيه علم حزب الله، ومن جملة الأمور رسائل تقول: "إلى مستوطني الشمال، ضربنا حصرا البيوت التي يختبئ فيها الجنود، لن يتركوا لكم بيوتا لتعودوا إليها".
 

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل حققت نجاحات ضد حركة "حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب.

واضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في غياب خطة لغزة في اليوم التالي للحرب فلن يأتي ذلك اليوم التالي".

ولفت إلى أنه "في غياب خطة لغزة ما بعد الحرب فإن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون هناك".

وتابع بلينكن: "الأمر العاجل هو وضع خطة واضحة وناجحة لليوم التالي للحرب يمكن أن تلحق هزيمة بحماس".

وعن حادث قصف مخيم برفح، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "حادث مريع وصادم وكنا واضحين مع إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق ومساءلة".

وأردف: "حتى الهجمات المحدودة والمركزة ومحددة الهدف في غزة قد يكون لها نتائج مروعة غير مقصودة".

وردا على سؤال عن احتمالية استخدام أسلحة أمريكية في حادث رفح، أجاب بلينكن: "لا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها أو كيف استخدمت".

وكانت الجيش الإسرائيلي قد قصف الأحد الماضي، مخيما للنازحين في رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.

وأعلنت إسرائيل أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".

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