اصنعي فطيرة الدجاج الإيطالية وجددي سفرتك بأشهى الوصفات

فطيرة الدجاج الإيطالية من الوصفات اللذيذة التي تحتوي على قطع الدجاج مع بعض التوابل التي تضيف نكهه مميزة للوصفة والجبنة الشهيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها على خطى المطاعم.

طريقة عمل فطيرة الدجاج الإيطالية

المقادير

- مقادير الحشو :

الدجاج : 500 غراماً (مقطع شرائح)

جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

كريمة الطبخ : ربع كوب

كريمة : 2 ملعقة كبيرة (سائلة أو حليب سائل)

دقيق : ملعقة كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة

أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

الحبق : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

جبن موزاريلا : حسب الرغبة (شرائح)

إكليل الجبل : حسب الرغبة (طازج)

- حليب : كوب ونصف (فاتر)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- خميرة : ملعقة كبيرة ونصف

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- دقيق : حسب الحاجة

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: اخلطي الحليب مع البيض، والزيت، والسكر، والملح، والخميرة في وعاء عميق، ثم أضيفي الدقيق بحسب الحاجة مع العجن باستمرار للحصول على عجينة متماسكة غير لاصقة.

غطّي العجينة واتركيها جانباً لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح وتختمر.

لتحضير الحشوة: ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي شرائح الدجاج، ونكّهي بالملح، والبهارات الايطالية، والأوريغانو، والحبق، وقلبي المكونات حتى ينضج الدجاج، ثم أضيفي الدقيق والحليب وقلبي المزيج حتى يكثف قوامه، ثم أطفئي النار.

مدي العجينة على سطح العمل المنثور بالدقيق وقطّعيها بحسب الرغبة.

ضعي العجينة في صينية مبطّنة بورق الزبدة، ثم وزعي الحشوة فوقها وأضيفي جبن الموزاريلا، وجبن البارميزان، ثم رشّي القليل من إكليل الجبل.

اصنعي حبلاً من العجين وألصقيه على الأطراف.

ادهني وجه العجين بالكريمة السائلة أو الحليب السائل ورشي إكليل الجبل مرة أخرى على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج العجينة وتتحمر، ثم قدمي فطيرة الدجاج ساخنة.