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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ حماس

بوابة الوفد الإلكترونية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل حققت نجاحات ضد حركة "حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في غياب خطة لغزة في اليوم التالي للحرب فلن يأتي ذلك اليوم التالي".

وأوضح أنه "في غياب خطة لغزة ما بعد الحرب فإن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون هناك".

وتابع بلينكن: "الأمر العاجل هو وضع خطة واضحة وناجحة لليوم التالي للحرب يمكن أن تلحق هزيمة بحماس".

وعن حادث قصف مخيم برفح، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "حادث مريع وصادم وكنا واضحين مع إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق ومساءلة".

وأردف: "حتى الهجمات المحدودة والمركزة ومحددة الهدف في غزة قد يكون لها نتائج مروعة غير مقصودة".

وردا على سؤال عن احتمالية استخدام أسلحة أمريكية في حادث رفح، أجاب بلينكن: "لا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها أو كيف استخدمت".

وكانت الجيش الإسرائيلي قد قصف الأحد الماضي، مخيما للنازحين في رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.

وأعلنت إسرائيل أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".

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