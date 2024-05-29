"الشيوخ" تقترح تحديد يوم سنوي مخصص للمغترب المصري في الخارج.. والهجرة ترحب

استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحه بالإعلان عن يوم مخصص للمغترب المصري في الخارج، والعمل على أن يحظى هذا اليوم برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يصبح هذا اليوم بمثابة محفل سنوي يقام للمهاجر المصري لإبراز دور وجهود وزارة الهجرة أمام فخامته، ويتخلله أيضا تكريم للمصريين المتميزين في الخارج وتوزيع جوائز عليهم.

وبدوره، أكد السفير عمرو عباس أن المصري بالخارج هو شريك في التنمية وتكمن أهميته الكبرى في أنه يمثل قوة مصر الناعمة في الخارج، معربا عن ترحيب ودعم وتأييد وزارة الهجرة لمقترح تأسيس يوم للمغترب المصري في الخارج.

ومن جانبهم، ثمن السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كافة جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي في رعاية الجاليات المصرية حول العالم، مشددا على أن الوزيرة نجحت في تحقيق تطلعات ورغبات المصريين بالخارج، مؤكدين على التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الآليات، مع التأكيد على ضرورة تقديم مختلف أنواع الدعم للوزارة.

جاء ذلك أثناء مشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث ترأس الاجتماع النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتخصيص يوم للمغترب المصري في الخارج.

نم الإجتماع بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ محمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الهجرة.

