محافظ دمياط تفتتح حديقة الطفل بكورنيش النيل بمدينة الزرقا

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حديقة الطفل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة الزرقا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

واطلعت محافظ، على ما شهدته الحديقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة حيث تأتى على مساحة 1800 متر مربع وبطول 118 متر طولى ، وتتضمن مناطق لألعاب الأطفال ومقاعد ومنطقة خضراء وأشجار وزراعات ، حيث تأتى هذه الأعمال كمرحلة ثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا، بطول ٧٠٠ متر وتضمن إنشاء سور وممشى للكورنيش وتشجيره ورصف حارتى الطريق بالأسفلت وإنشاء أرصفة جانبية واحلال وتجديد اعمدة الانارة وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار ، حيث جاء المشروع ضمن خطة التعاون بين المحافظة و جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير

وجاء الافتتاح بحضور الأستاذ علاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا

وهنأت الدكتورة منال عوض أهالي الزرقا على المشروع، مؤكدة أنه تم تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير محددة لإنشاء حديقة للطفل وتطوير الكورنيش لخلق متنفس لأهالى الزرقا و تنسيق المنطقة بشكل حضارى ، لافتة الى أن المحافظة حرصت على تنفيذ مشروعات لتطوير كورنيش النيل ليصل إلى مدن عدة بالمحافظة