تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو، محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهما بسلاح ناري - بندقية آلية - بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، للمرافعة.

2يونيو ..محاكمة صاحب مقهي متهم باستعراض القوة والعنف ضد شقيقين بشبرا الخيمة



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10547 لسنة 2013 ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2014 كلى جنوب بنها، أن المتهم إبراهيم ع ا، صاحب مقهى، بتاریخ 28 / 9 / 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استعرض القوة والعنف أمام المجنى عليهما أحمد عبد العزيز على، على عبد العزيز علي، وأهالى منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري - بندقية آلية - موضوع الاتهام الثالث.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق وابلًا من الأعيرة النارية قبل الأهالي الموجودين، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب فى نفس المجني عليهما والأهالى قاطنى المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأوضح أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية محل الاتهام الآتى قتل عمدا المجنى عليه علي عبد العزيز علي- المتوفى إلى رحمة الله تعالى - وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" موضوع الاتهام الثالث وترصده فى الطريق الموصل إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل والدة وشقيق خطيبته بالقليوبية

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، نظر قضية اتهام عامل، بإشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، ما تسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها ووالدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، لجلسة 25 يونيو المقبل، للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8152 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3915 كلي لسنة 2023 جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ"، 36 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول العبور، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023م، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما ف ح، وهاني م م، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما بـالقليوبية إثر خلاف اشتعل بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات، فما أن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في قتل المجني عليهم محمد م. ا.، أسماء م، شيماء م.، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لذلك الغرض أدوات، فما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما بـالقليوبية حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلهم فأحدث إصابتهم، الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو إنقاذ المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

المتهم أشعل النار عمدًا في أسرة كاملة

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهم وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليهم سالفي الذكر، بأن قام بإيصال مصدر حراري سريع الاشتعال بأبوابه؛ مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفى هاني محمد مرسي أحمد، وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز أداة "مادة حارقة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق بمحكمة جنايات بنها.

واستمعت محكمة جنايات بنها، لشهادة المجني عليها أسماء محمد مرسي أحمد، 27 سنة، معلمة، بأنه على إثر خلافات فيما بينها وبين المتهم إثر فسخ خطبتها منه استمر في تهديدها والتعرض لها ولأسرتها فحررت محضرين بعدم التعرض ضده إلا أنه أضرم النيران بمسكنها حال نومها وأسرتها به ما نتج عنه إتلاف منقولات المسكن ووفاة والدتها وشقيقها وإصابتها وباقي أفراد أسرتها.