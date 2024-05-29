صكوك

الأربعاء 29/مايو/2024 - 07:19 م 5/29/2024 7:19:22 PM

تحت منظومة الذكاء الاصطناعى جرائم جديدة يتم ارتكابها داخل السوشيال ميديا هذا ما يحدث بالفعل داخل قنوات التواصل الاجتماعى فى الفيس بوك سوف تشاهد إعلانات عن ألعاب لا تختلف عن ألعاب القمار من خلال فيديوهات فنانين ومشاهير سواء فى التمثيل أو الغناء أو الإعلام يتم من خلال الذكاء الاصطناعى تركيب الكلمات بالصوت والصورة للدعاية لمثل تلك الألعاب بل ويتم نصب أفخاخ النصب للشباب بتلك الفيديوهات بحجة الكسب السريع.. نصيحة إذا كنت فضولياً وأحببت الدخول إلى هذا العالم مثلما فعلت تأكد أنه عالم النصب إذا شير لك رابط تليجرام للدخول إلى جروب النصب الذى يوهم مرتاديه أنهم سوف يكسبون الآلاف دون ادنى مجهود حاجة كدة تشبه توظيف الأموال وبالفعل ربما يقوم بتطميعك فى المرة الأولى حتى تطمئن وربما تكسب بعض الأموال وهو يتهيأ حتى يدخلك فى عالم الخسارة ويسحب منك أموالاً.. ربما يظن البعض أن هؤلاء أبطال يساعدون الناس وأنهم يقومون نيابة عنك ببعض المضاربات التى تكسب أموالاً وربما يخسر إذا فما الفرق بين تلك المضاربات والقمار الذى نهينا عنه وإنما هو نفسه الميسر رجس من عمل الشيطان.. «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه».

وهنا ربما نتوقف حول دور الدولة فى منع جرائم الإنترنت والذى من خلالها ارتكبت جرائم القتل، وأذكر جريمة شبرا الخيمة التى قام من خلال الإنترنت شاب صغير مصرى مقيم بالكويت بدفع شاب آخر يحتاج إلى المال لقتل طفل وتصوير عملية القتل وإفراغ أحشائه وتصوير كل تلك العملية لنشرها فى الدارك روم.. الغرف المظلمة فى الإنترنت بأموال طائلة.

علاوة على جرائم الآثار والتى يقوم تجار الآثار بعرض بضاعتهم للبيع على الانترنت ومنهم من يدل على مقبرة فرعونية ويطلب العون فى فتحها بمقابل.

والآن يتم استغلال فيديوهات المشاهير وتركيب تلك الفيديوهات بالذكاء الاصطناعى للدعاية إلى ألعاب القمار أو المضاربة المجهولة لكسب المال بل نجد شاباً يخرج علينا بجملة أنا مش عارف ليه الناس بتشتغل وتتعب نفسها ده أنا بكسب الآلاف وبطريقة بسيطة وهو بالطبع إعلان مستفز يتم من خلاله جمع أموال.

وقريبا سوف يتم استغلال هذا الذكاء الاصطناعى الذى يستطيع من خلاله أى شاب طالب فى علوم حاسب أن يركب صور فيديو وصوت أيضا لشخصية معروفة نجم للدعاية مثلا عن المخدرات والخمور وألعاب القمار وغيرها من الممنوعات والمحرمات.. فيتحول هذا الذكاء الرهيب الذى يحيى بصوره الحية «صوت وصورة» حتى الأموات من ذكاء اصطناعى إلى ذكاء اصطباحى.