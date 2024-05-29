كلام_X_الرياضة

الأربعاء 29/مايو/2024 - 07:17 م 5/29/2024 7:17:54 PM

الأهلى يسطُر التاريخ بطلًا لأفريقيا للمرة الثانية عشرة، لقد حقق النادى الأهلى إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة على التوالى، بعد تغلبه على الترجى التونسى فى المباراة النهائية.

فى ظل هيمنته على القارة السمراء بتتويجه بطلًا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة، ليؤكد رقمه القياسى كأكثر الفرق تتويجًا باللقب. ويعد تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا إنجازًا مزدوجًا، حيث أحكمت مصر قبضتها على أفريقيا بفوز القطبين المصريين بالبطولتين الأهم، كما سيتقابلان فى مباراة السوبر الأفريقى للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

خلال مسيرته فى البطولة لم يتلق الأهلى أى هزيمة طوال مشواره، وحافظ على شباكه نظيفة فى 5 مباريات متتالية من أصل 8 مباريات حتى النهائى.

أما عن البطل والنجم الأول والاستثنائى وهو جمهور النادى الأهلى الذى لعب دورًا هامًا فى الفوز، حيث ملأ جنبات الاستاد صانعًا شلالًا هادرًا من اللون الأحمر، وقدم تشجيعًا حماسيًا رفع معنويات اللاعبين، وساهم فى الفوز بشكل مباشر.

كما لا بد من الإشادة بالتنظيم الرائع للمباراة ومراسم تسليم الكأس والميداليات، والتى عكست الشكل الحضارى لمصر وأعادت لها سمعتها فى تنظيم البطولات الكبرى. وإثر انتهاء المباراة نالت مصر إشادة عالمية من خبراء الكرة والذين اعتبروا الأهلى فريقا استثنائيا يستحق عن جدارة لقب بطل أفريقيا.

مبروك للنادى الأهلى وجماهيره وإدارته ولاعبيه على هذا الإنجاز التاريخى.. مبروك لمصر وأهلها مع مزيد من التقدم.

ومن هنا ننتقل إلى منتخب مصر الذى يستعد لمباراتين مهمتين فى تصفيات كأس العالم 2026، ويواجه منتخب مصر منتخبى بوركينا فاسو فى 3 يونيو وغينيا بيساو فى 10 يونيو. وقد أعلن حسام حسن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون هاتين المباراتين، وتضمنت القائمة العديد من اللاعبين المميزين محليين ودوليين، بقيادة محمد صلاح الذى بدوره أكد جاهزية المنتخب لتقديم كل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق النصر. وبهذا يثبت ان كل ما تناقله الأعلام كأنه لم يكن.. وستكون بداية جديدة وقوية مبشرة.

كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لمنتخب مصر دائمًا وفى هاتين المباراتين.

دكتور محمد دياب

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