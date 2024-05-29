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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية تشارك في اجتماع حول مبادرة السلام الأوكرانية.. صور

اجتماع عبر الإنترنت
اجتماع عبر الإنترنت لاستعدادات أوكرانيا لمؤتمر السلام

بدعوة من مكتب الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، تاميلا تاشيفا، شارك الاستاذ علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، ونائبه السيد عاصم أبو الدهب فى  اجتماع عبر الإنترنت حول القضايا المتعلقة باستعدادات أوكرانيا لمؤتمر السلام المراد عقده في جنيف الشهر القادم. 

 

 

دور الجالية المصرية في أوكرانيا في تعزيز العلاقات بين البلدين


أدار اللقاء ماريا توماك، نائبة تاميلا وكانت مداخلات “علي” حول دور الجالية المصرية في أوكرانيا في تعزيز العلاقات بين البلدين فيما تحدث “أبو آلذهب” عن ترحيب الجالية بالتعاون الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

مبادرة السلام الأوكرانية


وتحدث ممثلو الجاليات العربية والإفريقية عن جهودهم في تعريف المجتمع العربي والدولي بالوضع الإنساني في أوكرانيا والتعريف بمبادرة السلام الأوكرانية.

 


وكانت الكلمة الرئيسية لتاميلا التي رحبت بالمشاركين وشكرتهم على جهودهم وأكّدت على أهمية التعاون وتظافر الجهود المشتركة في دعم مبادرة السلام والتعريف بها، مشيرة إلى اهتمام مكتب الرئيس وترحيبه بالدور المصري إقليمياً ودولياً.

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