مفاجآت كأس مصر.. الترسانة يُطيح بالمقاولون العرب من دور الـ32

نجح فريق الترسانة من تحقيق فوز مفاجئ على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أٌميت بينهما على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الترسانة الوحيد عن طريق اللاعب أحمد كيشو في الدقيقة 45 عقب تسديدة قوية لتسكن شباك الحارس عامر عامر.

وجاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال يضم كل من:

عامر عامر- أسامة النجار- أمير عابد - عمر سافيولا- محمود الشبراوي - عبد الرحمن جبنة - محمد هاني تريكه - محمد مجلي - أحمد مودي - فراس عايفيه - محمود وادي.

بينما جاء تشكيل فريق الترسانة بقيادة حسين شكرى كالتالي:

محمد مرضى - محمد خطر - محمد صبري - شيكا - حازم الشامي- كريم خميس - كيشو - يوسف علي - ميدو العطار- صبحي - حمزاوي .