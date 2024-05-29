رئيس مركز قوص يستقبل عدد من المواطنين لبحث شكواهم

استقبل ياسر حمادي رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين؛ لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة التنفيذية بالمدينة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بالمدينة.

ووجه رئيس المركز ياسر حمادي، خلال اللقاء مسئولي المتابعة وتقيم الاداء بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتقدمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية لإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، بما يساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل شكاوى المواطنين.

وكان رئيس المركز ياسر حمادي قد استمع الي المواطنين وناقشهم في الطلبات المقدمة كل علي حده بعد الاطلاع عليها ومراجعة استيفاء متطلبات فحصها رئيس محلية قوص يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي تابع ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على نسب الانجاز بملف التصالح علي مخالفات البناء بعد دخول لائحته حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري.

وفى ذات السياق التقي رئيس الوحدة لمركز ومدينة قوص، خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالعديد من المواطنين.

وقام بشرح وتوضيح الاجراءات القانونية لهم، موصي العاملين بالمركز بضرورة حسن استقبالهم وتبسيط اجراءات تلقي الطلبات بما يحقق الصالح العام، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية ومستمرة لهذا الملف، لتقييم معدلات الأداء والوقوف علي نسب الانجاز وكذلك للتعرف علي مواطن الضعف والعمل علي تذليلها.

وأضاف حمادي، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور، مؤكدا علي ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات في أماكن واضحة.

وأكد رئيس المركز، ضرورة انجاز هذا الملف كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وعلى هامش زيارته أكد حمادي، أن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من الادارة المحلية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.