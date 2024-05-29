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الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حدث أمني في رفح ومروحيات الاحتلال تنقل مصابين

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن موقع "حدشوت بزمان" العبري، عن حدث أمني في رفح ومروحيات الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي تهبط في 3 مستشفيات محملة بالمصابين.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

وفي وقت سابق، اعلنت كتائب شهداء الأقصى، شباب الثأر والتحرير طولكرم، عن نشاط عسكري ولمدة 24 ساعة على حواجز ومستوطنات العدو المحيطة بمحافظة طولكرم.

وقال شباب طولكرم في بيان: ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، تعلن كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير بكافة التشكيلات العسكرية عن نشاط عسكري ولمدة 24 ساعة على حواجز ومستوطنات العدو المحيطة بمحافظة طولكرم. .
 

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