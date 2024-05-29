القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة والده بطلق ناري في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة والده بطلقات نارية، بمنطقة الصعايدة التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بمصرع محمد ص. أ، يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، وإصابة والده بطلقات نارية بقرية الصعايدة بمركز دشنا.

وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة شاب، تربص لهما حال ذهابهما إلى عملهما في الأرض، وأطلق عليهما عدة طلقات نارية أودت بحياة الشاب وإصابة والده، والذى جرى نقله للعناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي لخطورة حالته الصحية، وذلك بسبب خلافات قديمة.

تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واستكمال التحقيقات .