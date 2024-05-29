تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل والده وشقيق خطيبته بالقليوبية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، نظر قضية اتهام عامل، بإشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، ما تسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها ووالدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، لجلسة 25 يونيو المقبل، للاستعداد والمرافعة.

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل والدة وشقيق خطيبته بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8152 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3915 كلي لسنة 2023 جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ"، 36 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول العبور، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023م، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما ف ح، وهاني م م، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما بـالقليوبية إثر خلاف اشتعل بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات، فما أن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في قتل المجني عليهم محمد م. ا.، أسماء م، شيماء م.، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لذلك الغرض أدوات، فما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما بـالقليوبية حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلهم فأحدث إصابتهم، الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو إنقاذ المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

المتهم أشعل النار عمدًا في أسرة كاملة

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهم وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليهم سالفي الذكر، بأن قام بإيصال مصدر حراري سريع الاشتعال بأبوابه؛ مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفى هاني محمد مرسي أحمد، وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز أداة "مادة حارقة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق بمحكمة جنايات بنها.

واستمعت محكمة جنايات بنها، لشهادة المجني عليها أسماء محمد مرسي أحمد، 27 سنة، معلمة، بأنه على إثر خلافات فيما بينها وبين المتهم إثر فسخ خطبتها منه استمر في تهديدها والتعرض لها ولأسرتها فحررت محضرين بعدم التعرض ضده إلا أنه أضرم النيران بمسكنها حال نومها وأسرتها به ما نتج عنه إتلاف منقولات المسكن ووفاة والدتها وشقيقها وإصابتها وباقي أفراد أسرتها.



إحاله أوراق المتهم للمفتي لقتله زميله بسبب زجاجة مياة بشبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، إحالة سائق لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامه بإنهاء حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة اليوم الثاني من شهر يونيو للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص ليونيو المقبل للنطق بالحكم

وأردف أمر الإحالة بأن المتهم عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذى أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.