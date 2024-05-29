"زراعة عين شمس" تنظم حفل مناقشة مشاريع التخرج

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس حفل مناقشة مشاريع التخرج لطلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و الدكتورة ثناء النوبي أحمد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.



وأشرف على الحفل الدكتورهشام محسن الحريرى وكيل الكلية الأسبق لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام مشاريع التخرج بالبرامج الجديدة، والدكتورة نجلاء محمد عبيد أستاذ الوراثة ومدير البرامج الجديدة، والدكتور أشرف بكرى عبد الرزاق، رئيس قسم الوراثة والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال للتكنولوجيا الحيوية (BIB) ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس مشرفى مشاريع التخرج من الكلية والمراكز البحثية المتخصصة وبنك الجينات وبحضور الهيئة المعاونة وممثلين عن إدارات الكلية.

كما جاءت الفعاليات بتنظيم وتنسيق الدكتورة سماح هاشم منسق مشاريع التخرج، والدكتورة هبة نورالدين محمد منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة نعمة قطب منسق وحدة ums بالكلية.

عرض مشاريع تخرج زراعة عين شمس

وتضمنت الفعاليات عرض إنجازات مشروع التخرج وسط أجواء من البهجة والسعادة بحفل التخرج، وتقديم الطلاب الشكر لأعضاء هيئة التدريس، وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير،والإعلان عن التعاون وتوفير فرص العمل للخريجين.

وأعلن المهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدرة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية عن توفير 10 فرص عمل لخريجي كلية الزراعة في جامعة عين شمس من الأقسام المتخصصة ذات الصلة بطبيعة عمل المصنع.