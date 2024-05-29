إعفاء ذوي الهمم بجامعة دمنهور من دورة التحول الرقمي 

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، إعفاء طلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية من دورة التحول الرقمي.

وعقد برنامج إعداد القيادات الجامعية كدورة تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لإعداد قيادات رائدة .

ووافق المجلس على منح الدرجات العلمية الآتية:

درجة الدبلوم لعدد (٦٦٦ طالب) بكليات الطب البيطري والتربية،

ودرجة الماجستير لعدد (٢٢ طالب) بكليات الآداب، التربية، الطب البيطري، التربية للطفولة المبكرة، التمريض، الزراعة ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، وكذلك درجة الدكتوراه لعدد (12 طالب) بكليات التربية، الآداب، الطب البيطري،التمريض،الزراعة ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس، على تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وبخاصة الطلاب الوافدين وتيسير كافة إجراءات الالتحاق بالكليات المختلفة مع توفير كل الدعم والرعاية الكاملة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم، حيث أن قطاع الطلاب الوافدين هو إحدى القوة الناعمة والرئيسية بالدولة المصرية .

وأهدت الدكتورة سماح الصاوى، قائم بعمل عميد كلية الآداب بالإنابة عن طلاب مشروع تخرج ( إعداد جزيرة سياحية تخيلية فى منتصف مياه البحر الأحمر بمنطقة مارينا ) الدفعة 35 مساحة قسم الجغرافيا كلية الآداب، درعاً للدكتور إلهامي ترابيس، معربًا عن خالص شكره وتقديره لمجهوداتهم الرائعة في مشروع تخرجهم متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتقدم والرقي.