طب جنوب الوادي تختم موسم الأنشطة الطلابية

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، في حفل ختام الانشطة الطلابية بكلية الطب بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب بهذه المناسبة مشيدا بالمساهمة الفعالة لمنسوبي الكلية في مختلف الانشطة الطلابية بالجامعة، والدور المتميز لكلية الطب في تقديم خدمات مجتمعية متميزة والدور الهام والحيوي لمستشفيات قنا الجامعية في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

واستعرض رئيس الجامعة ابرز الجهود المبذولة في عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الجامعة في مختلف القطاعات، والتي تهدف الى توفير بيئة تعليمية جاذبة حيث يتم بناء قواعد بيانات متكاملة وانتاج تطبيقات الكترونية لإدارة دولاب العمل بجودة وتميز وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالهوية البصرية وتوفير اقصى معدلات الامن و السلامة داخل الجامعة.

وأشاد الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب بالدعم الذي يقدمه رئيس الجامعة لمختلف القطاعات والمشروعات التطويرية بالجامعة التي تساهم في اتاحة فرص التعليم، وفقا لأحدث الممارسات تضمنت فعاليات الاحتفال معرضا فنيا لأبرز انشطة اتحاد طلاب كلية الطب وتكريم الطلاب الاوائل من مختلف الفرق الدراسية بالكلية و المتميزين في الأنشطة الطلابية.

وحضر الختام، الدكتور احمد هاشم عميد الكلية و الدكتورة حنان فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من اعضاء التدريس و الطلاب

أزمة أطباء الإمتياز

وفي وقت سابق، إلتقي الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأطباء الإمتياز بكلية طب الفم والأسنان؛ الممتنعين عن العمل، بسبب عدم صرف رواتبهم.

وحرص رئيس الجامعة، على لقاء المرضى المتوجهين الى المستشفى واعطى الاوامر بضرورة الكشف عليهم وصرف العلاج لهم كما اعطى رئيس الجامعة الاوامر والتوجيهات لمدير الحسابات والمسؤولين عن صرف المكافآت بسرعة تدبير المبالغ اللازمة لإنهاء مشكلة اطباء الامتياز .

وعقد رئيس الجامعة لقاء مع أطباء الامتياز في الكلية وقدم لهم شرحاً مبسطاً لميزانية الجامعة وكيف يتم الصرف من هذه الميزانية واوضح بان هذه المشكلة سببها ندرة الموارد في الباب المخصص لصرف المكافآت.

وأكد رئيس الجامعة، أنه طالب بإدراج مستحقات اطباء الامتياز في ميزانية الجامعة من العام القادم وأوصى بضرورة تقدير جهد الدولة في عمليه التعليم والتي لا تخفى على أحد في كافه الخدمات التي تقدم للطلاب من بعد الالتحاق بالجامعة.

وفي نهاية الاجتماع وعد رئيس الجامعة اطباء الامتياز بسرعه صرف المستحقات المالية المخصصة لهم وانهاء هذه المشكلة.