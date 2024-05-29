الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 3 مسلحين في قصف جوي تركي قرب قاعدة أمريكية شرقي سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

قُتل 3 من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، جراء تدمير سيارة تابعة لها بقصف جوي تركي جديد عبر الطائرات المسيرة في أقصى شمال شرقي سوريا وبالقرب من إحدى القواعد الأمريكية اللاشرعية.

وقال مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا: "مجموعة من عناصر قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة عسكرية بالقرب من دير "تل ورديات" للسريان الأرثوذكس في مدخل مدينة الحسكة الغربي في أقصى الشمال الشرقي من سوريا".

وأشار المراسل إلى أن عدد القتلى بلغ 3 في حصيلة أولية، بينهم قيادي بارز من جنسية غير سورية، بعد تدمير السيارة التي كانت تقلهم في موقع يبعد نحو 2 كيلومتر عن قاعدة استراحة "الوزير" أو "السد الغربي" الأمريكية اللاشرعية.

وبين المراسل أن موقع الاستهداف والقاعدة الأمريكية المذكورة، التي تضم مقراً لقيادة قوات "قسد"، يقع على الطريق العام "الحسكة – حلب" المعرف باسم "M4" عند مقطع الحسكة – تل تمر.

وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 70 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 20 فردا من مسلحي وقيادي "قسد".

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