2 يونيو .. الحكم علي سائق أنهى حياة زميله بسبب زجاجة مياه بشبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، إحالة سائق لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامه بإنهاء حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة اليوم الثاني من شهر يونيو للنطق بالحكم.

2 يونيو .. النطق بالحكم علي سائق بعد إحاله أوراقه للمفتي لقتله زميله بسبب زجاجة مياة بشبرا الخيمة



تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص ليونيو المقبل للنطق بالحكم

وأردف أمر الإحالة بأن المتهم عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذى أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

عاقبت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة، المنعقدة اليوم الثلاثاء في مجمع محاكم بدر، متهم بالسجن 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق فرع مطعم شهير موجود بالمنطقة.

جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعماله

كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد خالد محمد عفيفي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا- على خلاف القانون- جماعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.

كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني المطعم بالمدينة، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته، ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكي بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.