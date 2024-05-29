إحالة مدير مكتب رئيس جامعة جنوب الوادي إلى التقاعد

كرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، شوقي محمد أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مدير عام مكتب رئيس الجامعة، الأداء الاداري الذي يتسم بالكفاءة و الفاعلية و التنسيق الدائم بين مختلف الادارات و المشاركة الفعالة في المشروعات التطويرية بالجامعة.

وأشار ئيس الجامعة، الى ضرورة الاحتفاء بهذه النماذج لتكون قدوة لباقي الزملاء لاستكمال مسيرة العطاء بالتزام وجدية وإخلاص.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق على الدور المتميز الذي قام به شوقي امين في دعم علاقة الجامعة بالمجتمع الخارجي وانشطته الخدمية البارزة.

ووجه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلي مدير عام مكتب رئيس الجامعة متمنيا له التوفيق.

وثمن الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جهوده على مدار مسيرته المهنية وأشادت طروب طلبة أمين الجامعة المساعد برعاية الدكتور احمد عكاوي للعاملين ودعمهم ادبيا ومعنويا .

وحيا عبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد جهود مدير عام مكتب رئيس الجامعة السابق، في مختلف المواقع التي شغلها وأبرز أحمد حمدي مدير السكرتارية الفنية لرئيس الجامعة عن دور شوقي في نقل الخبرات الادارية لزملاء العمل وتقديم كافة سبل العون لهم.

ووجه الشكر لرئيس الجامعة والحضور على هذا الاحتفال والذي يعكس العمل بروح الفريق والاسرة الواحدة وحرص الجامعة على ترسيخ قيم التقدير

حضر التكريم، الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وطروب طلبه أمين الجامعة المساعد ، عبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من عمداء الكليات ولفيف من القيادات الادارية و العاملين.

دمج الوحدات الحسابية

وفي سياق أخر، إنتهت جامعة جنوب الوادي، فى قنا، من دمج الوحدات الحسابية بالجامعة، بالإستعانة بخبرات وزارة المالية، من خلال مديرية المالية فى المحافظة.

وعقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع المحاسب محمود حمدان احمد وكيل وزاره المالية بقنا ومديرى الوحدات الحسابية بالجامعة.

وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة ومنها الشمول المالي وحوكمه دمج الوحدات الحسابية والإدارات المساعدة لها إداره الاستحقاقات والإدارة العامة للتعاقدات لتنفيذ دمج الوحدات الحسابية للجامعة.