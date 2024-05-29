نائب محافظ القاهرة تشيد بمبادرة «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة

أثنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الجهود المبذولة وتكاتف جميع الاجهزة المعنية و التنفيذية المشاركة في انجاح مبادرة " تقدر فى ١٠ أيام " و تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، مؤكدة على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية وتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم.

تابعت نائب محافظ القاهرة، بدء انطلاق مبادرة " تقدر فى ١٠ أيام " والتي تهدف إلى تقديم محاضرات مجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بمقرات عدد من المدارس بنطاق احياءها و البالغة ١٢ حي .

تقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين

وتهدف المبادرة لتقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير المقرات بعد التأكد من جاهزيتها لتشمل جميع الاحياء مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، عبر المحاضرات التي يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتفعيلا لهذه المبادرة تم البدء في المراجعات بعدد من مدارس المنطقة الجنوبية ومنها مدرسة الخديوية بالسيدة زينب و مدرسة عاطف السادات بحي البساتين و جمال عبد الناصر بحي دار السلام و مدرسة المقطم الاعدادية والثانوية بنين بحي المقطم ومدرسة الشروق بحلوان ومدرسة مصر القديمة الثانوية بنات بحي مصر القديمة ومدرسة المعادي الثانوية العسكرية بحي المعادي وغيرها من مدارس المنطقة حيث لاقت المبادرة تفاعل للطلاب مع مدرسي المواد العلمية اثناء الشرح و عرض الفيديوهات التعليمية .. وذلك بالتنسيق مع الاستاذ كريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية.

الجدير بالذكر ان تلك المباردات تأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لابنائنا من الطلاب والشباب ، والتي تهدف الى مراجعات أكاديمية شاملة، و توفير مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، وفيديوهات تعليمية، مسابقات وجوائز لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب مع اقتراب الامتحانات النهائية.

وياتي ذلك مع مع بدء انطلاق مبادرة " تقدر فى ١٠ أيام " والتى انطلقت بعدد من مدارس احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" و التي تستمر لمدة عشرة أيام لطلاب الثانوية العامة في اطار الاستعداد لخوض الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ و المقرر لها البدء من يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وتستمر حتى يوم ٢٠ يوليو .