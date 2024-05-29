الجمعية الافريقية تطلق دورة تدريبية حول الإعلام الرقمي والأمن السيبراني

أطلقت الجمعية الإفريقية "اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي"، دورة تدريبية حول الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، بمشاركة 35 صحفيا وصحفية من 15 دولة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وكانت أبرز الدول المشاركة هي:" الجزائر – ليبيا- تونس- بوركينا فاسو- مصر- اثيوبيا-اريتريا- السودان- جنوب السودان".

قدم التدريب الدكتورة رجاء عصام الدين، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والأمن السيبراني"، ضمن سلسة تدريبات مكثفة أطلقتها الجمعية الأفريقية احتفالًا بالذكرى 61 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقي ويوم أفريقيا، في مجال الصحافة والإعلام، تحت عنوان "الصحفي الإفريقي بين التوثيق والتحقيق"، مجاناً للمواطنين الأفارقة المتحدثين باللغة العربية، وأتاحت التسجيل لهم عبر استمارة إلكترونية، على أن تقدم لهم التدريبات بالمجان، عبر سلسلة جلسات أون لاين عبر تطبيق "زووم".

تتمحور التدريبات حول أساسيات الصحافة الاستقصائية، السلامة الرقمية، وصحافة البيانات، الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، وقد سجل في الورشات أكثر من 200 صحفي/ة من بلدان عديدة، أبرزها: مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، اريتريا، جزر القمر، نيجيريا، تشاد، تنزانيا، وأوغندا، وذلك بعد إتاحة رابط المشاركة بساعات قليلة.

عن المدربة

أخصائي تكنولوجيا تعليم، مدرب معتمد حاسب الآلي باأكاديمية ناصر العسكرية العليا، خبير معتمد ومدرب محترف من مايكروسوفت لبرنامج الاستخدام الإبداعي، مدرب تحول رقمي بالمجلس الأعلي للجامعات، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجمعية الأفريقية.

الصحافة الاستقصائية

قدمه المدرب إيهاب زيدان صحفي استقصائي مصري، متخصص في تغطية قضايا الأقليات، مؤسس منصة المهاجر المعنية بتغطية قضايا اللجوء والهجرة في الشرق الأوسط، حاصل على جائزة التميز الصحفي من الاتحاد الأوروبي لتغطية قضايا الهجرة 2019، وجائزة شبكة الصحفيين الدوليين 2023، حاصل على عدة زمالات في مجالات صحفية مختلفة، بينها Reuters & CFI & DW & EJN Africa 21، أنتج عدة تحقيقات استقصائية لعدة جهات إعلامية وبحثية .

السلامة الرقمية

ودربت الصحفية سحر عزازي، محاضرة عن "أساسيات السلامة الرقمية"، وهي صحفية مصرية وصانعة محتوى رقمي بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتدرس الإعلام الرقمي بالجامعة الإمريكية، حاصلة على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، حصلت على دبلوم اقتصاد وعلوم سياسة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، مدربة سلامة رقمية.

صحافة البيانات



تدرسه الكاتبة الصحفية سحر المليجي :" صحفية مصرية متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، الفائزة بالمركز الأول في صحافة البيانات فى تدريب مؤسسة هيكل للصحافة ونقابة الصحفيين المصرية ، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الثقافة المصرية والمستشار الإعلامي للوزارة".

قدمت ١٠٠ ساعة تدريب لأكثر من ١٥٠ صحفيا ، حول مهارة صناعة الأفكار الصحفية، و أساليب الكتابة الصحفية، ودور الإعلام في التعريف بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر .

حصلت على العديد من الجوائز الصحفية منها جائزة نقابة الصحفيين المصرية.