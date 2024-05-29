بمشاركة 15 دولة.. الجمعية الافريقية تطلق دورة تدريبية حول الصحافة الاستقصائية

علي مدار يومين، نظمت الجمعية الأفريقية "اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي"، دورة تدريبية مكثفة في الصحافة الاستقصائية، بمشاركة 80 صحفي \ة من 15 دولة من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك بمشاركة 80 صحفي /ة من 15 دولة أفريقية وآسيوية والشرق الأوسط، أبرز الدول:" الجزائر – ليبيا- تونس- بوركينا فاسو- مصر- اثيوبيا-اريتريا- السودان- جنوب السودان".

قدم التدريب المدرب إيهاب زيدان، تحت عنوان "كيف تنتج تحقيق استقصائي"، ضمن سلسة تدريبات مكثفة أطلقتها الجمعية الأفريقية احتفالًا بالذكرى 61 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ويوم أفريقيا، في مجال الصحافة والإعلام، تحت عنوان “الصحفي الإفريقي بين التوثيق والتحقيق”، مجاناً للمواطنين الأفارقة المتحدثين باللغة العربية، وأتاحت التسجيل لهم عبر استمارة إلكترونية، على أن تقدم لهم التدريبات بالمجان، عبر سلسلة جلسات أون لاين عبر تطبيق "زووم".

تتمحور التدريبات حول أساسيات الصحافة الاستقصائية، السلامة الرقمية، وصحافة البيانات، وقد سجل في الورشات أكثر من 200 صحفي/ة من بلدان عديدة، أبرزها: مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، اريتريا، جزر القمر، نيجيريا، تشاد، تنزانيا، وأوغندا، وذلك بعد إتاحة رابط المشاركة بساعات قليلة.

عن المدرب

صحفي استقصائي مصري، متخصص في تغطية قضايا الأقليات، مؤسس منصة المهاجر المعنية بتغطية قضايا اللجوء والهجرة في الشرق الأوسط، حاصل على جائزة التميز الصحفي من الاتحاد الأوروبي لتغطية قضايا الهجرة 2019، وجائزة شبكة الصحفيين الدوليين 2023، حاصل على عدة زمالات في مجالات صحفية مختلفة، بينها Reuters & CFI & DW & EJN Africa 21، أنتج عدة تحقيقات استقصائية لعدة جهات إعلامية وبحثية .

ويذكر أن الجلسة الأولي، كانت عن "أساسيات السلامة الرقمية"، قدمتها الصحفية سحر عزازي، وهي صحفية مصرية وصانعة محتوى رقمي بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتدرس الإعلام الرقمي بالجامعة الإمريكية، حاصلة على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، حصلت على دبلوم اقتصاد وعلوم سياسة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، مدربة سلامة رقمية.

صحافة البيانات

تدرسه الكاتبة الصحفية سحر المليجي :" صحفية مصرية متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، الفائزة بالمركز الأول في صحافة البيانات فى تدريب مؤسسة هيكل للصحافة ونقابة الصحفيين المصرية ، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الثقافة المصرية والمستشار الإعلامي للوزارة".

قدمت ١٠٠ ساعة تدريب لأكثر من ١٥٠ صحفيا ، حول مهارة صناعة الأفكار الصحفية، و أساليب الكتابة الصحفية، ودور الإعلام في التعريف بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر .

حصلت على العديد من الجوائز الصحفية منها جائزة نقابة الصحفيين المصرية.