“عودة” يكشف عن مسار طبي له أكثر من 100 عام جاهز لمواجهة تحديات مكافحة أمراض المستقبل

قال البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، ورئيس جالية العالم العربي، إن مجموعة من الخبراء توصلوا لعلاج "علماني"، معروف ومطبق منذ أكثر من 100 عام، والذي يمكن أن يكون حديثًا للغاية لعلاج العديد من الأمراض ذات الصلة من وجهة نظر وبائية وأيضًا حديثة جدًا فيما يتعلق بالتحديات الصحية العالمية، مما يسمح علينا أن نتعامل مع الطب القائم على الأدوية بطرق أقل تدخلاً وبآثار جانبية أقل.

المؤتمر الدولي السادس للعلاج بالأكسجين والأوزون

وأضاف فؤاد عودة، أن هذا هو التعريف الذي جمعه الخبراء اليوم في المؤتمر الدولي السادس للعلاج بالأكسجين والأوزون الذي نظمته SIOOT، المجتمع العلمي الدولي الذي ظل يشجع دراسة وتقدم العلاج بالأوزون لأكثر من أربعين عامًا، ومن المقرر أن يستمر هذا الحدث في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في روما، وسيعطي مساحة لمناقشة الأدلة الماضية والحالية حول التطبيقات الطبية للأوزون، والتي يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر والتي تم اكتشافها اليوم أساس علمي في أكثر من 50 عملاً نشرته SIOOT، بالإضافة إلى 18 بروتوكولًا معتمدًا لعلاج الأمراض البيطرية دون أن ننسى استخدام الأوزون في الزراعة وتربية الماشية وصناعة الأغذية، وفي تطهير المياه والبيئات، على الأقل خلال الوباء الأخير.





وتابع عودة: “الأوزون هو غاز موجود بشكل طبيعي في أجسامنا للدفاع عنا من هجمات الفيروسات والبكتيريا يوضح ماريانو فرانزيني، رئيس القسم الدولي لـ SIOOT ورئيس الكونجرس، أن قدرته على الذوبان في وقت قصير في بيئة مائية، مثل جسم الإنسان، تعني أنه يستخدم أيضًا لأغراض علاجية، ممزوجًا بالأكسجين”.

سلامة وفعالية العلاج بالأوزون

وذكر أن الأدلة المدعومة بالأدبيات العلمية الواسعة والممارسات السريرية أثبتت سلامة وفعالية العلاج بالأوزون لعلاج الحالات المرضية المتعددة، وخاصة لعلاج الألم، المزمن والمفاصل، من آلام الظهر بسبب الأقراص المنفتقة والنتوءات، إلى الروماتيزم والتهاب المفاصل يستخدم العلاج بالأوزون أيضًا على نطاق واسع لعلاج مشاكل الدورة الدموية وتقرحات الجلد وأمراض الشرايين الطرفية، وكذلك في التعافي بعد الأزمة القلبية ويرجع ذلك إلى تأثيره المفيد على الدورة الدموية الدقيقة، مما يعطي مرونة ومرونة أكبر للشعيرات الدموية والأوردة والشرايين، ويحسن قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى الأنسجة.



وقال، إن خصائص الأوزون المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وتنشيط الأنسجة تجعل العلاج بالأوزون مناسبًا أيضًا لعلاج التعب وما يسمى بمتلازمة ما بعد كوفيد والتي تشير التقديرات إلى أنها تؤثر على ما يتراوح بين 10% و30% من المرضى الذين أصيبوا بمرض السارس.

عدوى كوفيد-2

خلال الوباء - يقول لويجي فالديناسي، رئيس SIOOT ورئيس الكونجرس - تم إعادة اكتشاف قيمة العلاج بالأكسجين بالأوزون وتطبيقه في العشرات من مرافق الرعاية الصحية لعلاج المرضى الخطيرين، الذين استفادوا منه كثيرًا ثم بدأ استخدامه أيضًا لمرض كوفيد الطويل الأمد، الذي يتميز بحالة من الالتهاب والتغير الوظيفي الذي يستمر بمرور الوقت بعد التعافي، مما يمنع غالبًا العودة الكاملة إلى الحياة السابقة.

يوجد في إيطاليا 200 حالة وفاة يوميًا



مقاومة المضادات الحيوية - كما يتذكر والتر ريكياردي، أستاذ الصحة والطب الوقائي، الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في روما - هي ظاهرة تاريخية، لكنها ليست جديرة بالنشر وهذا أمر لا يصدق لأنه يوجد في إيطاليا 200 حالة وفاة يوميًا، وكما حددت منظمة الصحة العالمية، فإن 30٪ من الوفيات الناجمة عن هذا السبب تحدث في بلدنا اتخذت SIOOT مسارًا فاضلاً وصارمًا للغاية من وجهة نظر علمية، حيث بدأت بروتوكولًا تجريبيًا خاضعًا للرقابة بدءًا من البيانات المثيرة للاهتمام حول استخدام العلاج بالأوزون لعلاج الالتهابات، وخاصة تلك المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية، بهدف تقديم يقدم متخصصو الرعاية الصحية والمرضى نطاقًا أوسع من التقنيات عما هو متاح حاليًا.

مكافحة أحد التهديدات الرئيسية للصحة العالمية

والهدف هو أن نكون قادرين على الحصول على علاجات أكثر فعالية وغير جراحية وخالية من الآثار الجانبية، والتي تضمن، إلى جانب الوسائل العلاجية الأخرى، نتائج أفضل للرعاية الصحية، مما يساعد على مكافحة أحد التهديدات الرئيسية للصحة العالمية لدينا أداة فعالة ويسعدني أن فكرة تجربتها تأتي من إيطاليا، حتى لو لم تكن مبادرة تأتي «من الأعلى»، بل من تجربة الأطباء والتحالف مع أطباء الصحة العامة ومختلف الجهات المعنية الأخرى هناك العديد من الأدوية البديلة التي ليس لها أي أساس علمي، في حين أن هذا الدواء له أساس علمي.".



ومن الكلمات التي ألقاها في افتتاح المؤتمر والتي حظيت بتقدير كبير ودلالة على البيانات والحقائق الملموسة في مؤتمر سيوب حول العلاج بالأكسجين والأوزون، تجدر الإشارة إلى كلمة البروفيسور فؤاد عودة رئيس نقابة أمسي للأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا و الرابطة الطبيةالأوروبيةالشرقأوسطية الدولية(اميم) و محاضرفي الجامعات الإيطالية، بالإضافة إلى مؤسس مدرسة التدريب الثقافي التلفزيونية على شبكة الإنترنت Unione per l'Italia واذاعة كوماي الدولية .



وقال عودة: “لا يسعني إلا أن أشيد بشركةSioot لما تقدمه من تدريب ووقاية، وللتطور الذي تنفذ به مشروعها حول مثل هذا الموضوع الحساس لصحة المجتمع، وبالطبع للتعاون المشترك الذي استمر لبعض الوقت مع جمعياتنا مثل Amsi وUmem وUniti per Unire، حيث نقوم أيضًا بإجراء دراسة العلاج بالأكسجين والأوزون مع قسم مخصص يكون الرئيس لويجي فالديناسي مسؤولاً عنه على المستوى الوطني، وتمثل الأنشطة العلمية والبروتوكولات التي يتم تحديثها باستمرار والتي تميز نشاط Sioot مصدر فخر لنظامنا الصحي، وهدف السماح للعديد من الزملاء بإطلاع أنفسهم على مثل هذه المواضيع المهمة لا يمكن إلا أن يكون سببًا للتقدير".



علاوة على ذلك، فهي خطوة مهمة نحو السماح للعديد من المتخصصين في الرعاية الصحية الشباب بالتخصص، من خلال الدورات المتطورة ودرجات الماجستير، في لحظة تاريخية تعاني من نقص في الشخصيات المتخصصة وهي الأكثر طلبًا في سوق العمل ويمكن أن تسمح للكثيرين الأطباء لإيجاد أرض خصبة للبقاء في بلادنا وعدم التفكير في إمكانية الفرار إلى الخارج.



وأضاف عودة، كما كررت في مؤتمر أمل الأخير في جنوة حول الوخز بالإبر، نحن المهنيين الصحيين، مع جمعياتنا، ومشاريعنا التي تتبنى أيضًا التكنولوجيا والرقمية، لا نستطيع أن نفعل كل شيء بمفردنا، لكننا بحاجة إلى الدعم المستمر من السياسة الجيدة.



واستكمل: “يجب على المؤسسات أن تدعم التدريب المهني على نطاق 360 درجة، ويجب أن نكون قادرين على تحفيز المهن الصحية من خلال بناء مسارات متخصصة بشكل متزايد، تهدف إلى سد الفجوات وإنشاء أطباء وممرضات متطورين بشكل متزايد، وعلى استعداد لمواجهة التحديات الجديدة بمهاراتهم والأمراض العديدة التي من المقرر أن تصيبنا، نظرا للشيخوخة المستمرة لسكاننا، كما أن الأدلة العلمية والبحث والدراسة هي الطريق الذي يجب أن يوحد جميع المهنيين، كل منهم يحترم دوره، بروح التعاون وليس المنافسة، بهدف الفوز بالمزيد والمزيد من المعارك الصحية والتغلب على القضايا الحرجة التي تضع نفسها تدريجياً أمامنا طريق”.



واختتم: “ليست هذه هي المرة الأولى التي أتابع فيها المشاريع المتعلقة بالعلاج بالأكسجين والأوزون هذا هو الموضوع الذي خبرته شخصيًا لبعض الوقت، حيث تمت دعوتي بالفعل في الماضي من قبل SIOOT والعديد من الزملاء، وتعزيز العديد من المبادرات والمناقشات البناءة بين الزملاء لمدة 15 عامًا، وتكثيف البحث والتدريب المهني والتعاون الدولي والمشترك بين التخصصات مع تهدف إلى حماية كل من المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية الذين يقومون بالعلاج بالأوزون”.

الأمين العام للاتحاد الدولي لأبناء 48



كما شاركت في الحفل وفاء نحاس، الأمين العام للاتحاد الدولي لأبناء 48، قادمة مباشرة من الناصرة، للاستماع إلى كافة الأخبار والأدلة العلمية المتعلقة بالعلاج بالأكسجين والأوزون واقتراح التعاون مع البروفيسور عودة المؤسس للاتحاد الدولي لأبناءعرب48 . وكان رضاه عن مشاركته في المشروع هائلاً، مع الأمل في إشراك الجاليات الأجنبية أكثر فأكثر في مشاريع التدريب العلمي المتعلقة بإيطاليا.



وتم استقبال الأستاذة وفاء نحاس من جميع رؤساء المؤتمر و الجمعيات المشتركة و من قبل ممثل جامعة الفاتيكان و كأنو سعدون في هذا الحضور القيم و عبروا عن الاستعداد بالتعاون الدولي مع الاتحاد الدولي لابناء عرب 48 و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و جميع ممثلينها في دول العالم .



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