قنا تواصل حصر أصولها للحفاظ على المال العام

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن حصرالأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

حضر الأجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، و أحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وصابر سعيد مدير وحدة الاملاك بالمحافظة ورؤساء القرى و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

ولفت إلى أن حصر أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا ، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية.

ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة ، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

ووجه المحافظ، بسرعه الانتهاء من حصر أصول المحافظة بالمراكز والمدن بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بكافة القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة

وأبرز المحافظ، ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا.

بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية، لافتًا إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.

الاستفادة من الأصول

وفي وقت سابق أعلن المحافظ، عن طرح مبنى شركة الأزياء الحديثة بشارع الجمهورية بفرشوط شمال قنا للإستثمار، خلال إجتماع عُقد بديوان عام المحافظة.

أوضح المحافظ، أن مبنى شركة الأزياء الحديثة بشارع الجمهورية يقع على مساحة 500 متر مربع وسيتم طرحه لاستغلاله في الأغراض التجارية.

وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة، واستغلال الموارد بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بجميع القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وإنشاء مشروعات قومية.