مصيلحي يطالب بحكام أجانب لنهائى دورى السلة أمام الأهلى
طالب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بتوفير طاقم حكام أجنبى لادارة نهائى دورى السوبر رجال أمام النادى الاهلى وذلك خلال مواجهات الbest of 5 والتى تنطلق من يوم ٦ يونيه القادم
كان رئيس نادى الاتحاد قد ارسل خطاب رسمى الى الاتحاد المصرى لكرة بناء على رغبته لتوفير حكام اجانب لحساسية المبارايات التى تحدد بطل الدورى لهذا الموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على ان يتحمل تكلفة الحكام مناصفة مع النادى الاهلى
يذكر ان سلة الاتحاد السكندرى صعدت الى الدور النهائى لدورى السوبر على حساب فريق سبورتنج عقب فوز زعيم الثغر فى ٣ مبارايات متتالية من ضمن مواجهات الbest of 5 بقيادة المدير الفنى الكابتن أحمد عمر الذى حصل مؤخرا مع الفريق الاخضر على بطولة كأس مصر فى الميارا النهائية أمام الاهلى