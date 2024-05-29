رئيس القوى العاملة بالاسماعيلية يشهد ختام فعاليات برامج تدريبية الشباب

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فاعليات ختام الدورات التدريبية على مهنة الاركت، والتى إستفاد منها 50 شاب من أبناء المحافظة جرى تدريبهم على هذه المهنة ، ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل "للعام 2024 والذي تنفذه الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، فى 4 محافظات، وهى الشرقية ، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت شرح للهدف من المشروع، والشريحة المستهدفة، وتقديم محاضرات حول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز، وكيفية تمكين المرأة إقتصادياً، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة له.



وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالاسماعيلية، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل واقتحامها سوق الإنتاج وفتح المشروعات الصغيره لها وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك توفير فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل بسهوله أو بدء مشروع صغير يدر ربحاً وعائد مجزى لها ولاسرتها.

وأكد أن اهم المزايا التي يحصل عليها المتدرب من التدريب اكتساب الخبرة والقدرة على ممارسة مهنه فى سهوله ويسر وذلك من خلال العملية التدريبية على أيدى نخبة من المدربين ذوي الإختصاص كلا فى مجالة التي تؤهل المتدربات للالتحاق بفرصة العمل اللائقة، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة العمل.

وجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإلقاء ندوات مكثفه حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكيفية بدء المشروع وكيفيه التسويق له وكيفية الحصول على تمويل ميسر منهم لبدء المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر وتيسر وتسهيل كل العقبات للوقوف إلى جوارهم حتى يتمكنوا من اقتحام الأسواق والمنافسة بمنتجاتهم داخلها ، وكذلك تساهم المديرية فى مساعدة المتدربين في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الفاعليات، دعاء السيد مديرة مركز التدريب ، سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي، مروة انس مديرة إدارة شئون المرأة والطفل، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام