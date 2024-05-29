أوباميانج يقترب من الدوري السعودي عن طريق بوابة هذا النادي

دخل نادي الشباب السعودي، في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع الجابوني بيير أوباميانج لاعب مارسيليا الفرنسي وذلك من أجل دعم خط هجوم الفريق العاصمي في الموسم المقبل.

حيث أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي الشباب السعودي يريد استقطاب أوباميانج لصفوفه، في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية إلى أن نادي الشباب مهتم بدعم صفوفه خلال الصيف الحالي، بضم مهاجم أجنبي مميز صاحب خبرات، ويأتي ألكسندر لاكازيت لاعب ليون ضمن الحسابات.

وبات استمرار أوباميانج مع أولمبيك مارسيليا، محل شك هذا الصيف وقد يتم السماح برحيله من أجل تخفيض فاتورة الرواتب للاعبين.

وكان الجابوني أوباميانج صاحب الـ34 عاماً، قد انضم للعب في صفوف مارسيليا في صيف 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، لمدة 3 سنوات.

وخاض بيير أوباميانج 51 مباراة مع فريق مارسيليا الفرنسي في كافة البطولات، وسجل 30 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه.