طبيب يكشف أسباب اعتام عدسة العين في سن مبكر

اعتام عدسة العين هو مرض ينشأ نتيجة للزيادة التدريجية في مقدار سمك عدسة العين، ويزداد احتمال الإصابة بإعتام عدسة العين بعد سن 70 عاماً، ويمكن أن يحدث في إحدى العينين أو كليهما، وعادةً ما يصيب كبار السن كما أنه غير معدي.

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وأشارت الدكتورة كولجيانا أرجيماتوفا رئيسة مركز طب العيون بمدينة موسكو، إلى أن مرض إعتام عدسة العين يتطور على الشكل التالي : يبدو كل شيء للعين في البداية ضبابيا ومزدوجا وبعد ذلك لا ترى أي شيء.

ووفقا لها، مرض إعتام عدسة العين من الأمراض المنتشرة على نطاق واسع، حيث بلغ عدد المصابين به 20 مليون مصاب حول العالم. وهناك العديد من العوامل المسببة لإعتام عدسة العين: التدخين، تصلب الشرايين، ارتفاع مستوى ضغط الدم، داء السكري، الشيخوخة، الوراثة.

ولكن في الفترة الأخيرة أصبح المرض يصيب الشباب أيضا، وقد اتضح أن السبب يعود إلى الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وعدم ارتداء النظارات الشمسية، كما أن التطور المبكر لإعتام عدسة العين يتأثر بالعوامل البيئية وإصابات العين وأمراض العيون الأخرى مثل الغلوكوما وقصر النظر.