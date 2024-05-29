مشاركه المنظمة العربية في جلسة تعزيز قدرات المنظمات



شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا في جلسة تعزيز قدرات المنظمات العاملة بقضايا اللاجئين , و التي تنظمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة , وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أيار / مايو 2024 .

تضمن البرنامج عدداً من ورش العمل التفاعلية حول فرص جمع التبرعات والاستدامة المالية بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتعزيز مؤسساتهم مالياً , اعتماداً على خبرات و تجارب المتحدثين من الصناديق الهولندية و المفوضية .

وقامت المنظمة العربية بعمل الورشات لإتاحة فرصة التواصل بالتنسيق مع الخبراء و المنظمات الأخرى النشطة في مجال اللجوء .