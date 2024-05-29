الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مشاركه المنظمة العربية في جلسة تعزيز قدرات المنظمات

جلسة تعزيز قدرات
جلسة تعزيز قدرات المنظمات العاملة بقضايا اللاجئين

 

 

  
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا في جلسة تعزيز قدرات المنظمات العاملة بقضايا اللاجئين , و التي تنظمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة , وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أيار / مايو 2024 .

 

تضمن البرنامج عدداً من ورش العمل التفاعلية حول فرص جمع التبرعات والاستدامة المالية بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتعزيز مؤسساتهم مالياً , اعتماداً على خبرات و تجارب المتحدثين من الصناديق الهولندية و المفوضية .

 

وقامت المنظمة العربية بعمل  الورشات لإتاحة فرصة التواصل  بالتنسيق مع الخبراء و المنظمات الأخرى النشطة في مجال اللجوء .

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