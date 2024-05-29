رئيس شركة للنقل الكهرباء : الجامعة العربية تدرس خارطة طريق لفتح سوق عربي بمشاركة مصر

قالت المهندسة صباح نشالي رئيس الشركة المصرية للنقل الكهرباء أن جامعة الدول العربية تعمل على خارطة طريق يربط بين مصر والسعودية والاردن لفتح سوق كهرباء عربية مشتركة ، واضافت إن الدراسة لاقت ترحيبا من قبل الدول الثلاث المعنية بالدراسة التجريبية لتجارة الطاقة بين الدول العربية المتضمنة دراسة خارطة الطريق ، وانها ستكون النواة لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء بانضمام باقي الدول.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة على هامش الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بمشاركة وفود من الدول الثلاث المعنية بالدراسة، وذلك لمناقشة الدراسة التجريبية لتجارة الطاقة وخارطة الطريق للسوق العربية المشتركة للكهرباء بين مصر والسعودية والأردن.

وأوضحت أن اختيار الدول الثلاث ،نظرا لوجود روابط وخبرات مشتركة في مجال الربط الكهربائي يمتد بين مصر والأردن منذ أكثر من 20 عاما إلى جانب مشروع للربط قيد التنفيذ بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات وسيتم تشغيله بنهاية عام 2025.

وعن وجود اي معوقات تعوق تطبيق المشروع ، وأوضحت نشالي في تصرحاتها الخاصة ل"الوفد" ، أنه لا يوجد أي معوقات لتنفيذ الدراسة ، مؤكدة ان البنيه التحتية في الدول الثلاث متواجدة بالفعل ، لافته أن الدراسة تعكف في دراسة كيفية الترابط بين الدول المشتركة في المشروع .

وأكدت النشالي أن الدول الثلاثة لديها مشروعات لدخول طاقات متجددة بكميات كبيرة؛ الأمر الذي يعزز بشكل أساسي الربط الكهربائي باعتباره أحد أساليب الحفاظ على استقرار الشبكات في حالة حدوث أية مشكلات تتعلق بعدم استقرار الطاقات المتجددة على هذه الشبكات .

من جهتها، أكدت الوزير مفوض جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية على هامش الاجتماع ،أن الأمانة العامة للجامعة العربية عرضت خلال الاجتماع، المسودة الأولية لخارطة الطريق للسوق العربية المشتركة، والتي أعدتها إدارة الطاقة بالجامعة العربية، موضحه أن جامعة الدول العربية تعمل على هذه الدراسة منذ فترة إيمانا من الدول العربية بالطاقة باعتبارها قاطرة التنمية.

شارك في الاجتماع أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء) من الدول العربية الثلاث، إلى جانب رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس مجموعة العمل المكلفة بوضع خطة المرحلة القادمة لعمل اللجنة التوجيهية المكلفة بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء.