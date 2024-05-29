تحرير 91 محضر مخالفات بأسواق ومخابز الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبرماركت ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق مساء امس والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً،بمنطقة الاستاد بطنطا ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وتمكنت الحملة من ضبط ٦٦.٨ كيلو لحوم واعدام ٨.٥ لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي و تحرير ٩١ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيره

وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير ثلاثة محاضر

الأول ١.٣ ك دجاج بانية + ٤.٨ ك كبدة بدون بيانات ( مشتبه بصلاحيتها) ، الثانى ٢٦ ك لحمة مفرومة بدون بيانات اشتباة صلاحية بمطعم شهير بمنطقة الاستاد ، الثالث٣٤ دجاج بدون بيانات بمطعم بمنطقة الاستاد إجمالى 66.8كيلو لحوم مضبوطه.

وحررت مديرية الصحة بالغربية عدد ٣٠ محضر مخالفة القرار٩٦ عدم وجود اشتراطات صحية ١٧ محضر للقرار٩٧عدم وجود شهادة صحية كما تم تحريرعدد ٣ محاضر اعدام الأول 70 ك زيت هالك، والثانى 3 ك لحمة +5 ك كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى الثالث اعدام 15 علبة ارز بلبن منتهية الصلاحية بمطعم حلى شهير بالاستاد

وتمكنت مديرية التموين من تحرير 12 محضر عدم إعلان عن اسعار .

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد 18 محضر نقص اشتراطات و3 محاضر اعدام باتيهات وعصائر وشوكولاتات منتهية الصلاحية و نصف كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الادمى .

قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

📌وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .