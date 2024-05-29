مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للكليات الحاصلة على الاعتماد

قدَّم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي حصلت على شهادة الاعتماد أو تجديد الاعتماد أو الاعتماد البرامجي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير صدَّق على تجديد اعتماد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما صدق المجلس أيضًا على اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

إضافة إلى ذلك تم منح الاعتماد البرامجي لكليات اللغات والترجمة بنين بالقاهرة، والعلوم بنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وقامت الدكتوره راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، بتسليم عمداء الكليات المعتمدة شهادات الاعتماد خلال مجلس الجامعة.

كما قام الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين بأسيوط، بمنح فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، درع الملتقى التوظيفي لخريجي الكلية؛ لدعم فضيلته للملتقى، تنظيمه تحت رعايته.

مجلس جامعة الأزهر يدين المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

أدان مجلس جامعة الأزهر، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، المجازر الصهيونية التي يرتكبها المحتل يوميًّا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وما قامت به من إرسال عديدٍ من القوافل الطبية والإغاثية إلى غزة.

وثمن مجلس الجامعة جهود مستشفيات جامعة الأزهر (عمداء- ووكلاء- وأعضاء هيئة تدريس- وتمريض- وموظفين - وعمال) في علاج جرحي ومصابي غزة بمستشفيات الحسين وسيد جلال ودمياط وأسيوط.

كما ثمن مجلس الجامعة ما قامت به جامعة الأزهر من استضافة الجرحي الفلسطينيين وذويهم؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية، وطبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو مد يد العون لهم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية أصول الدين بالدَّراسة ويثمن التطوير والتجديد

وكان واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجولات التفقدية؛ للاطمئنان على أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية أصول الدين بالدَّراسة؛ حيث قام رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى بالكلية في (مادة التصوف) يرافقه الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة التفقدية أشاد رئيس الجامعة بجميع أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها الكلية في جميع المجالات، مثمنًا جهود الكلية في تهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية وأداء الامتحانات، والمتمثلة في توفير مبردات الماء البارد في جميع لجان وطرقات الكلية والقاعات الدراسية، إضافة إلى تزويد القاعات بالإضاءة المناسبة والتهوية اللازمة من خلال أجهزة التكيف والمراوح التي وفرتها إدارة الكلية بالجهود الذاتية.

وتفقد رئيس الجامعة ونائب شئون التعليم والطلاب مختلف لجان الامتحانات والمطبعة السرية بالكلية، واطلع على أسئلة الامتحان؛ للوقوف على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمقرر الدراسي الذي تم شرحه، إضافة تأكد فضيلته من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، بجانب ذلك تأكد رئيس الجامعة من وجود الإشراف الطبي.

وفي ختام الجولة التفقدية حثَّ فضيلة رئيس الجامعة عمداء الكليات على تصحيح الامتحانات أولًا بأول؛ خاصة طلاب الفرق النهائية؛ حرصًا على تقدمهم للخدمة العسكرية في موعدها وعدم التخلف عن المواعيد المقررة.