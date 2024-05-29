إفتتاح بنك الدم التجميعي بمستشفى الرحمانية المركزي

إفتتح الدكتورهانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بنك الدم التجميعي بمستشفى الرحمانية؛ ليكون إجمالي البنوك التجميعيه التابعه للمديرية 9 والبنك يخدم أهالي المحافظة، حيث يوفر أكياس الدم ومشتقاته لمرضي الحوداث والطوارئ والغسيل الكلوي والعمليات والكبد والحروق .

جاء ذلك بحضور الحسيني أبوعيانه رئيس مركز ومدينة الرحمانية، والمتبرعين من المجتمع المدني والذين كان لهم الفضل بالمساهمة لإنشاء البنك، والمهندس بدر عبد السلام العمري، ومحمد عبد السلام العمري، والدكتورة مروه الرفاعي مسئول بنوك الدم بالمديرية، والدكتور حسنين السواح مدير مستشفى الرحمانية المركزي، ولفيف من الحضور من قيادات الجهات المختلفة وأهل الرحمانية.

وتم تطوير وتجهيز المكان المختار لبنك الدم بمستشفى الرحمانية المركزى ، طبقًا لمواصفات بنوك الدم بتبرع كامل من المجتمع المدني، حيث تمت التكلفة بحوالى مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، شملت الإنشاءات وتوفير أجهزة وأدوات طبية جديدة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لبنك الدم ، 6 ثلاجه حفظ كرات دم 3 ديب فريزر، 2جهاز لحام، 2 جهاز هزاز لقرب الدم، جهاز فصل مكونات دم ، 2 ميزان حساس ،2 سرير للتبرع، 2 فاصل بلازما يدوي ،3 تكييف

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أن بنك الدم التجميعي بالرحمانية إضافة قوية لمنظومة الصحة بالبحيره ، ويخدم عدد سكان الرحمانية البالغ 187000 نسمة، ويخدم سكان مركز شبراخيت والمراكز المجاورة، ويتكون من 4 غرف (تبرع، فصل، صرف، استراحه ).

وأشار إلي أنة قد تم تدريب العاملين على أعمال بنك الدم ، وتم وضع خطة العمل كبنك دم تجميعي والتدريب عليها، وكذلك تم توفير المستلزمات اللازمة للتشغيل . وأعرب عن تقديره لمبادرات منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل التواصل المجتمعي الدائم لدعم منظومة الصحة بالبحيرة .

وقام الدكتور هانى جميعه، وعددًا من الحضور بالتبرع بالدم، مؤكدًا أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم .