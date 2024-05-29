محافظ أسوان: يتابع معدلات تنفيذ 32 مشروع بقرية الكفور بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب التنفيذ مع إزالة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية “ التطوير الشامل للريف المصرى ”حياة كريمة ".

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، على قيام وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 32 من المشروعات الجارية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو والتى تضم 32 تابع بإجمالى 55 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 22 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ومكتب البريد ، بالإضافة إلى إنشاء وحدتى لطب الأسرة و3 مراكز للشباب و2 كوبرى على الترع ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء.

وتفقد مشروعات إنشاء محطات رفع الكفور والرغامة شرق بنسب 90% ، فضلاً عن إنشاء موقف السيارات بنسبة 65% وبمساحة 12 ألف م2 ليستوعب 202 سيارة ويضم 19 محل تجارى ومسجد وكافتيريا ومبنى إدارى ، بجانب عدد 17 دورة مياه للرجال والسيدات ، وقد أوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لسرعة توصيل المرافق للمشروعات المنتهية ،مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى يتم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .