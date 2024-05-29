منتخب بولندا يعلن قائمة يورو 2024.. موقف ليفاندوفسكي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بولندا الأول لكرة القدم، بقيادة ميتشال بروبيرز، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين الأولية المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 والتي تنطلق في 14 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر بمشاركة 24 منتخبًا في ألمانيا.

ويخوض منتخب بولندا منافسات يورو 2024 ضمن فرق المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم فرنسا، هولندا والنمسا وستكون أولى مبارياتهم أمام الطواحين.

قائمة بولندا الأولية لـ كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني (يوفنتوس)، لوكاس سكوروبسكي (بولونيا)، مارسين بولكا (نيس)، أوليفر زيش (بوسزسا نيبولومبسي).

الدفاع: بارتوش بيريزينسكي (إمبولي)، جان بيدناريك (ساوثهامبتون)، جاكوب كيويور (آرسنال)، بافل داويدويتك (هيلاس فيرونا)، بافل بوشينويك (هيرنفين)، تيموتوز بوشاز (بونيون برلين)، بارتوز سالمون (لخ بوزنان)، سيباستيان والوكيويس (إمبولي).

الوسط: نيكولا زالوسكي (روما)، برزيميسلاف فرانكوفسكي (لينس)، كامل جروسكي (بوجو شتشيتسين)، داميان زيمانسكي (أيك أثينا)، سيباستيان شيمانسكي (فناربخشة)، بيتور زيلينسكي (نابولي)، جاكوب مودير (برايتون)، جاكوب بيوترفسكي (لودوجوريتس)، بارتوز سيليز (أتالانتا يونايتد)، تاراز رومانتشوك (ياجيلونيا بياويستوك)، ميشال سكوراس (كلوب بروج)، كاسبر أوربانسكي (بولونيا).

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، أركاديوش ميليك (يوفنتوس)، كريستوف بياتيك (باشاك شهير)، كارول شويدرسكي (هيلاس فيرونا)، آدم بوكسا (أنطاليا سبور).

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