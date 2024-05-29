الكشف على 1622 مريض فى قافلة علاجية بقرية 30 بصار بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء في قرية 30 بصار مركز بلقاس، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1622 مرضى . وضمت 10 عيادات منها ( 2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام -رمد - جلدية - اسنان - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وتضمن الفحص الطبى باطنة 317 أطفال 243 جراحة 201 أسنان 202 عظام 239 رمد 116 جلدية 189 نسا وتنظيم اسرة 115، كما تم إجراء عدد 344 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 88 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 130 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.