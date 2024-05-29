دمج إبداعى بين الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة مع "ألوان وأوتار"

أنهت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد Advance مشروع "Creative Inclusion Project الدمج الإبداعي" الممول منّ مؤسسة "Ashoka"، ونفذ المشروع بالتعاون مع جمعية "ألوان وأوتار" (A&A) لتنمية الشباب.





ويهدف المشروع لدمج الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من جمعية التقدم مع طلاب إعدادي وثانوي من جمعية الوان وأوتار، كتجربة رائدة لزرع قيم التعاطف والتسامح وروح التلاحم بين الشباب بالرغم من قدراتهم المختلفة.



ويوفر المشروع بيئة دامجة ومرحبة وجذابة من خلال الأنشطة الفنية والثقافية اللطيفة.



وكانت التجربة ناجحة، فالشباب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من جمعية التقدم Advance شعروا بقبولهم واحترامهم والوثوق بقدراتهم كأفراد فريدين لهم هويتهم وإمكانياتهم.



كما نجحت تجربة شباب جمعية الوان وأوتار A&A في التعرف على الإعاقات المختلفة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد بالذات، وكيفية ملاحظتها والتعامل معها.



وتم تنفيذ ورش العمل ايام السبت أثناء فترة ٦ شهور ، وتم خلالها عقد مجموعة متنوعة من ورش العمل في مقر جمعية ألوان وأوتار A&A شملت ورش فنون الحرف اليدوية، التربية البدنية، والطهي، وغيرها من الأنشطة المشتركة.



ومثلت مشاركة الشباب في الأنشطة الفنية والتعليمية أداة قيمة لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم بطريقة مبتكرة ومحفزة.