نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة

واصل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل العام الدراسى الثاني بكلية الهندسة ببنها.

رافق نائب رئيس جامعة بنها خلال الجولة الدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

انتظام أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد بجامعة بنها

ووجه نائب رئيس جامعة بنها، بانتظام أعمال الكنترولات، والتصحيح والرصد لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات.