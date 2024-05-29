رئيس جامعة بنها يشيد بمراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب والخريجين

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور محمد هيكل على ثقة القيادة السياسية وتعيينه عميدا لكلية العلوم ، كما قدم الشكر للدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع لما بذلته من جهود خلال فترة عملها قائم بعمل عميد الكلية.

وخلال الجلسة أشاد رئيس الجامعة بالتوجيهات الرئاسية لتعميم انشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل من خلال اطلاق العديد من البرامج التدريبية الهامة التي تساهم فى تنمية من مهاراتهم العملية.



وأكد الجيزاوى، على ما يقوم مركز التطوير المهني والذى تم افتتاحه بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها من تنظيم دورات وفعاليات وورش عمل متنوعة لخدمة الطلاب والخريجين والإسهام في فتح مسارات مهنية لهم عند تخرجهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى موافقة مجلس الجامعة على عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية ، مؤكدا حرص الجامعة على بناء شراكات قوية مع الجامعات المرموقة عالميًا ، وذلك فى إطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها فى الانفتاح على العالم ودعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة ، بما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

واستعرض رئيس الجامعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت خلال الشهر الجاري وتستمر حتى يونيو المقبل ، مؤكدا علي أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم ، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة للرد علي أي استفسارات ، كما أكد علي تواجد جميع الأطقم الطبية داخل العيادات بالكليات لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

الطلاب الفائزين فى مهرجان ابداع



ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة إلى الطلاب الفائزين فى مهرجان ابداع في موسمه الـ 12 ، حيث حصد فريق كورال قطرات الندى بالجامعة على المركز الأول، كما حصل فريق الفنون الشعبية على المركز الأول، كما حصد طلاب الجامعة علي المراكز الأولي في الغناء الفردى والتمثيل، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية.